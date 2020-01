40 Lieblingscomics 2019

(Aus 1369 in 2019 gelesenen Comics - größtenteils Heften - ausgewählt - wovon sich aber nur die tatsächlich 2019 erschienenen qualifiziert haben.)

Zwischendurch haben wir ein paar der Cover von den nicht zur Kritik eines zumindest ähnlichen Werks verlinkten Hefte gesetzt... - die größeren Formate fielen da etwas aus der Rolle, aber dafür haben sie sich alles in allem besser durchgesetzt - und auch die mittlerweile nicht mehr ohne weiteres erhaltbaren Heftchen bekommt man größtenteils längst schon als gesammelte Paperbacks im versierten Buch- und Comichandel.

Justice League Dark #7 (James Tynion IV, Alvaro Martínez Bueno, Raul Fernandez) X-Tremists #1-5 (Leah Williams, Georges Jeanty, Roberto Poggi) Action Comics #1007-10, 1015-16 (Brian Michael Bendis, Ryan Sook, Patrick Gleason, Szymon Kudranski u.a.) Daredevil #1-7 (Chip Zdarsky, Marco Checchetto, Lalit Kumar Sharma, Jay Leisten) Spider-Man #1-2 (J.J. Abrams, Henry Abrams, Sara Pichelli, Elisabetta D'Amico) Eve Stranger #1-4 (David Barnett, Philip Bond, Liz Prince) Hashtag: Danger #1-5 (Tom Peyer, Chris Giarrusso, Paul Constant, Fred Harper, Carol Lay u.a.) Usagi Yojimbo #1-7, FCBD Special (Stan Sakai) Spider-Man & Venom: Double Trouble #1 (Mariko Tamaki, Gurihiru) Silver Surfer: Black #1 (Donny Cates, Tradd Moore)

Falls sich manche*r wundert, warum von einigen Heftserien nicht einmal die im Vorjahr zur Verfügung stehenden Hefte vollständig gelesen wurden: Der Comic-Mufti gibt sich viel Mühe, auf dem Laufenden zu bleiben ... und lässt dafür schon mal ein paar Hefte liegen - um sich später damit eine Freude zu machen. Gerade bei Miniserien ist das oft von Vorteil. (Bei Action Comics lag es indes an einer gewissen DC-Müdigkeit aufgrund des ganzen Year of the Villain-Gedönses...)

Für nächstes Jahr gibt es konkrete Pläne, zumindest die ersten zwanzig Hefte von Conan the Barbarian, Criminal, Daredevil, Justice League Dark und 16 weiteren Serien zu lesen. Mehr dazu im übernächsten TVODNCBD, mit etwas Glück in so drei Wochen...

Frohes neues Jahr wünscht euer Thomas V. (bisher erst 14,5 Hefte in den ersten 5 Tagen gelesen und damit bereits unterm Schnitt - aber es sind NFL-Playoffs, die brauchen auch etwas Zeit).