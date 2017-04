radio satt bringt Lesungen und Gespräche zur Literatur. Zu Gast in der Folge #4 ist Lilian Peter. Lilian Peter, 1981 in München geboren, lebt seit 2010 in Berlin. Sie studierte zunächst Klavier (als Jungstudentin), anschließend Philosophie und Musikwissenschaft, phasenweise auch Altgriechisch, in Wien, Tübingen und Heidelberg, sowie Literatur in Leipzig. Studienaufenthalte in Prag, Paris und New York. Übersetzt aus dem Englischen und Französischen. Lehraufträge am Philosophischen Institut der FernUniversität in Hagen. 2014 Word for Word Stipendiatin am Writing Department der Columbia University, NYC, 2015 Gargonza Arts Award. Publikationen u.a. in Lettre International, Still Magazin, Tippgemeinschaft, Word for Word 2014/15, Spiegel Online. Sie betreibt das Blog peterslilie.

Mitschnitt vom 12.8.2016.

Aufnahmetechnik / Postproduktion: Winfried Reul.