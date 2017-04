radio satt bringt Lesungen und Gespräche zur Literatur. Zu Gast in der Folge #3 die Schriftstellerin Deniz Ohde. Sie liest die Erzählung »Cry Baby« und Auszüge aus ihrem Tagebuch, in dem sich Alltagsnotat mit Kurzprosa und Prosagedicht mischt. Deniz Ohde wurde 1988 in Frankfurt am Main geboren, sie lebt in Leipzig und studiert dort Germanistik. Ihre Erzählung »452« wurde in die Anthologie Tausend Tode schreiben (Hg. Christiane Frohmann) aufgenommen. Sie betreibt das Blog briefeanbleistift.tumblr.com.

Mitschnitt vom 19.5.2016, ungekürzt.

Aufnahmetechnik / Postproduktion: Winfried Reul.