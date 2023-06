wale und menschen verschlafen hitze, frost und wind im sand

Caroline Hartge:

Chronologische Diffusion

Gedichte 2012 - 2020

132 Seiten, gebunden

Edition Michael Kellner

Hamburg 2023

ISBN 978-3-933444-30-1

19,99 €

19,99 €





»Die Caroline«, so fragte mich kürzlich ein Freund am Rande seiner Buchpremiere, »schreibt die eigentlich noch?«

Was für eine seltsame Frage, dachte ich. Sie ist Lyrikerin mit jeder Faser, und solange sie lebt, wird sie schreiben, wird sie sich mit Wörtern beschäftigen. Und in diesem Moment wurde mir wiedermal bewusst, dass so vieles passiert, gerade in der Literatur oder den bildenden Künsten, ohne dass es überhaupt wahrgenommen wird. Während einige Autorinnen oder Autoren in der Tagespresse und in den sozialen Medien dermaßen präsent sind, dass man pausenlos mit ihnen konfrontiert wird, während manche von ihnen ihre aktuellen Bücher mehrfach täglich posten oder facebook & Co. dafür nutzen, öffentlich Auszeichnungen einzufordern (Modell Trump: Wenn ich die Wahl nicht gewinne, dann war es Betrug), arbeiten andere unter jedem Radar.

Eine von diesen seit mehreren Jahrzehnten hart an der Wahrnehmungsgrenze arbeitenden Autorinnen ist die von meinem Freund erwähnte Caroline Hartge. Während sich andere in öffentlichen Diskussionen aufreiben, zu allem eine Meinung haben und diese ebenso ungefragt wie lautstark kundtun, arbeitet Caroline Hartge beharrlich und in aller Stille an dem, was einst als ihr "Werk" bezeichnet werden wird.

Das erste Gedicht von Caroline Hartge las ich 1997 in der Anthologie "Social beat, slam poetry: die Ausserliterarische Opposition meldet sich zu Wort". Von 1998 bis heute erschienen 13 Einzelbände, und dies in überaus schöner Aufmachung und bei ambitionierten Verlagen wie Peter Engstler oder dem Buchlabor Dresden. "Asche", erschienen 2001 beim Verlag Peter Engster, war dann der erste Gedichtband, den ich von ihr las und in Ausgabe 37 der Zeitschrift S.U.B.H. kurz vorstellte. In der Einleitung der damaligen Rezension ging ich auf ein freundschaftlich geführtes Geplänkel mit meinem damaligen Deutschlehrer ein, welches sich um die Frage des Unterschieds zwischen Gedichten und Lyrik drehte. Seinen Erläuterungen zufolge sei die Lyrik die (Zitat:) edelste Form des Gedichtes, welche sich nicht nur durch Ernsthaftigkeit und Bedeutungsschwere, sondern in erster Linie durch eine "lyrische" Wortwahl auszeichne.

Sollten die von Herrn Förster angeführten Kriterien tatsächlich maßgeblich sein, so wären die Gedichte in Hartges neuem, Anfang 2023 bei der in Hamburg beheimateten Edition Michael Kellner erschienenen Band "Chronologische Diffusion – Gedichte 2012 - 2020" wohl tatsächlich Lyrik ... ernsthaft und lyrisch, das trifft schon zu, vor allem aber: wortspielerisch, wortverliebt, assoziativ, um keine Silbe verlegen und ab und zu mit religiösem Einschlag, was eventuell ihrer zeitweisen Tätigkeit als Laienpredigerin geschuldet sein mag:

lose aneinander zwei hände: ich grüße dich ich danke dir ich bete

Der religiöse Aspekt ist jedoch nicht so präsent, dass er einen Atheisten vom Lesen abhalten sollte. Vielmehr findet sich in vielen Gedichten neben Märchenhaftem ein Dialog mit unbedingt weltlichen Wesen: mit Partnern, mit Lieben und Tieren, nicht zuletzt mit sich selbst; immer getrieben von Neugier und der Bereitschaft, diese zu stillen:

ich tauche meine hand ins wasser: ob es vielleicht hier fische gäbe im wasser taucht die frage unter nach einer weile zart kühl sehr sachte lippen an meiner hand

der bringer der freude zieht alle geschosse an sich: die götter geben ihre güter keinem faulen der große und der kleine bruder zieht meere und länder an sein herz sie steigen und fallen und heben und senken sich: atem was kümmerts, wenn mich hunde anbellen, sagt er es ist nicht lange her; wie wäre es vorbei. mag die achse sich jetzt anders neigen und was du meidest wüste sein du kannst hier sein wie immer du auch bist ein dampf ein fluss ein eis in steinernen schluchten reißt es menschen davon krokodile überdauern in verschatteten seen jemand türmte muschelstein zu pyramiden versteinerte wurzeln bezeichnen beträumen ufersäume wale und menschen verschlafen hitze frost und wind im sand jemand malte giraffen und flusspferde menschen die schwimmen und die das wasser freundlich trägt

Gefühltes Kernstück dieses Buches und zugleich mein Lieblingsgedicht ist

Ein hervorragendes Druckbild und die Aufmachung in schlichter Eleganz runden die harmonische Erscheinung dieses Buches ab. Ein Geschenk, wie es ein jeder Lyrikfreund nur zu gerne geschenkt bekommt – jetzt braucht es nur noch einen, der was zu feiern hat ... – so beendete ich damals meine Besprechung zu "Asche", und auch zur "Chronologischen Diffusion" kann das so stehen bleiben.