Was?!?

Ihr wisst nicht,

was Lego Nexo Knights sind!?!!? Ist okay, das passiert in den besten Familien. Womöglich habt ihr Kinder, Großkinder oder Nichten und Neffen, die da besser informiert sind. Wir bei satt.org waren auch nicht wirklich informiert, als unerwartet sechs Verlosartikel in unserem Briefkasten landeten. Offenbar gibt es eine ganze Fernsehserie mit den Abenteuern der Spielzeughelden, die man dann auf DVDs oder als Hörspielversion nacherleben kann. Oder mit den entsprechenden Figuren nachspielen. Nicht so kreativ und fantasiefördernd wie die »ganz normalen« bunten Bausteine, aber dafür schreit man nicht so laut, wenn man barfuß auf Silberlinge tritt. Weiter unten wird erklärt, was man gewinnen kann, hier aber erst mal die Quizaufgabe, ganz auf dem Niveau des Zielpublikums. (Drei von vier Testkinder hatten das Quiz in weniger als zwei Minuten gelöst - und die hatten nicht einmal die durchaus hilfreiche Produktinformation zur Kenntnis genommen.) Wenn Ihr, liebe Kinder, die Lösung ausgeknobelt habt (wichtiger Hinweis: lieber nicht mit dem Edding den Computermonitor bekritzeln - kann man auch auf irgendeinem Schmierzettel notieren!), lasst am besten ein Elternteil o. ä. das Lösungswort als »Betreff« an die Mailadresse quiz "ät" satt.org schicken. Gebt eine Adresse an, an die wir den Gewinn schicken sollen, ggfs. eine Prioritätenliste, was die unterschiedlichen Gewinne angeht, und wer will, darf auch noch einen Namen und ein Alter angeben, die wir dann an dieser Stelle erwähnen werden, wenn es geklappt hat. Einsendeschluss ist der 28. November (der Rechtsweg ist ausgeschlossen), falls die Post nicht gerade streikt, sollten die Gewinne dann zum Nikolaustag angekommen sein. Hier noch ein paar Produktinformationen: Zu gewinnen sind, jeweils in zwei Exemplaren vorhanden: DVD 4.2 (FSK: ab sechs Jahren) mit den Episoden:

34. In geheimer Mission

35. Der Fremde aus den Bergen

36. Herzog Krakenkopf

(ganz oben abgebildet) CD 17 (Altersempfehlung: 7-14) mit den Episoden:

33. Halunken Clay

34. In geheimer Mission CD 18 (Altersempfehlung: 7-14) mit den Episoden:

35. Der Fremde aus den Bergen

36. Herzog Krakenkopf Je nach Anzahl der richtigen Einsendungen (nur eine pro Haushalt) ist sogar möglich, dass man mehrere Preise gewinnt. Wem die Chancen zu hoch und das Quiz zu einfach ist, darf natürlich liken, teilen, retweeten usw... Viel Glück bei der Verlosung und viel Spaß mit dem Quiz!





